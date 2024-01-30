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Стало известно, что танкисты ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы

Марочко: бойцы ВСУ под Клещеевкой саботируют приказы из-за скотского отношения

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Gleb Garanich/Reuters

Танкисты 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказались идти в наступление под Клещеевкой в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По словам эксперта, украинские бойцы отказываются выполнять приказы командования из-за «скотского отношения» к себе. Таким образом они отказались выдвигаться в район сосредоточения для наступления.

Также Марочко сказал, что украинские танкисты пожаловались, что не получили положенные доплаты к денежному довольствию.

В ночь на 30 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить массовую террористическую атаку с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории России. По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в воздухе или перехватили 21 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями Республики Крым (11 штук), Белгородской (пять штук) и Брянской (три штуки) областям. Также по одному дрону сбили над Калужской и Тульской областями.

Ранее российский военный рассказал об огневых заслонах для защиты пехоты у Клещеевки.

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