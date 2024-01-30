Власти Севастополя заявили о беспилотнике в районе Бельбека

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в районе реки Бельбек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Спасательная служба Севастополя на данный момент не фиксирует повреждения инфраструктуры», — поделился губернатор Севастополя.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие, не снимать и не выкладывать работу ПВО и доверять только официальной информации.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что над регионом сбили украинский беспилотный летательный аппарат.

По словам Богомаза, Вооруженные силы Украины пытались совершить теракт на территории России, однако дрон сбили системы противовоздушной обороны над территорией Навлинского района.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.