Размер текста
А
А
А

Российские мотострелки отбили атаку ВСУ на Купянском направлении

МО РФ: бойцы группировки «Запад» отразили на Купянском направлении атаку ВСУ

Российские бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один из командиров подразделения рассказал РИА Новости, что российские бойцы отражают с различными интервалами времени попытки захода диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, а также вражеские накаты. В этот раз пост обнаружил группу пехоты ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, российские военнослужащие открыли огонь на подавление из 12,7-миллиметровых пулеметов ДШКМ. Тем самым они заставили пехоту противника прижаться к земле без возможности маневрирования, объяснили в Минобороны.

После этого российские бойцы применили по заблокированному противнику автоматические станковые гранатометы АГС-17 «Пламя» и окончательно ликвидировали его.

«Несмотря на неблагоприятную погоду, средствами разведки мы все равно обнаружили и поразили цели», — заключил военный.

Ранее морпехи 155-й бригады ТОФ захватили один из ключевых опорных пунктов ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами