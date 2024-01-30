Российские мотострелки отбили атаку ВСУ на Купянском направлении

Российские бойцы мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один из командиров подразделения рассказал РИА Новости, что российские бойцы отражают с различными интервалами времени попытки захода диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника, а также вражеские накаты. В этот раз пост обнаружил группу пехоты ВСУ.

Как рассказали в ведомстве, российские военнослужащие открыли огонь на подавление из 12,7-миллиметровых пулеметов ДШКМ. Тем самым они заставили пехоту противника прижаться к земле без возможности маневрирования, объяснили в Минобороны.

После этого российские бойцы применили по заблокированному противнику автоматические станковые гранатометы АГС-17 «Пламя» и окончательно ликвидировали его.

«Несмотря на неблагоприятную погоду, средствами разведки мы все равно обнаружили и поразили цели», — заключил военный.

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