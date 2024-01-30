Над Брянской областью сбили украинский беспилотник

Над Брянской областью сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить теракт на территории России, однако дрон сбили системы противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Навлинского района.

Богомаз отметил, что в инциденте никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Накануне украинские военные нанесли удар с применением трех беспилотников-камикадзе по селу Долгое в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки зафиксированы повреждения одного автомобиля и экскаватора.

Чуть ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали село Тишанка. В результате обстрела повреждения получили два частных дома.

Ранее ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Петровский район Донецка.