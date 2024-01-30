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Северная Корея запустила крылатые ракеты

Yonhap: КНДР запустила крылатые ракеты со своего западного побережья

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KCNA via Reuters

Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, ракеты были выпущены около 7:00 по местному времени (1:00 мск). Их количество не уточняется.

Как передает агентство, южнокорейские военные усилили мониторинг и координируют свои действия с США для наблюдения за КНДР.

До этого Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что КНДР 28 января провела успешный запуск двух новых крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31» с подводной лодки.

28 января агентство Yonhap передавало, что КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья. Агентство уточнило, что ракеты были выпущены в сторону Японского моря.

До этого представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что КНДР пытается переложить ответственность за проведение своей ядерной программы на внешних игроков, используя при этом ложные утверждения.

Ранее Ким Чен Ын призвал составителей конституции обозначить Южную Корею как главного врага страны.

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