Российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

Экипажи штурмовиков выполнили пуск неуправляемыми авиационными ракетами по позициям противника. После выполнения атаки Су-25 осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

Все цели были успешно поражены, полет самолетов прошел в штатном режиме.

По словам летчика Су-25 с позывным «Сокол», экипажи получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Удар был успешно выполнен с кабрирования парой штурмовиков.

Ранее сообщалось, что экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины и легкобронированную технику украинских войск на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.