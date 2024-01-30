Размер текста
А
А
А

Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетный удар по украинскому опорному пункту

Российские самолеты Су-25 нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ

close
100%
Минобороны России

Российские штурмовики Су-25 на Донецком направлении нанесли удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России.

Экипажи штурмовиков выполнили пуск неуправляемыми авиационными ракетами по позициям противника. После выполнения атаки Су-25 осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром вылета.

Все цели были успешно поражены, полет самолетов прошел в штатном режиме.

По словам летчика Су-25 с позывным «Сокол», экипажи получили задачу на нанесение удара по опорному пункту противника. Удар был успешно выполнен с кабрирования парой штурмовиков.

Ранее сообщалось, что экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины и легкобронированную технику украинских войск на Краснолиманском направлении.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами