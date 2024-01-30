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В МО России сообщили, что на одном из направлений фронта уничтожен опорный пункт ВСУ

МО: вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Экипажи российских разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» смогли уничтожить опорный пункт Вооруженных сил Украины и легкобронированную технику украинских войск на Краснолиманском направлении. Об этом журналистам сообщило министерство обороны России, передает РИА Новости.

«Экипажи Ка-52 совершили перелет в район нанесения удара. Двигаясь на предельно малой высоте, вертолетчики вывели машины в точку начала атаки и провели пуски неуправляемых ракет С-8 по опорному пункту ВСУ», — отметили в российском оборонном ведомстве.

В минобороны РФ указали, что такие удары наносятся с кабрирования неуправляемыми ракетам С-8. Эта техника полета, когда для пуска ракет пилоту необходимо задирать нос вертолета выше горизонта, увеличивает дальность полета ракеты, не заходя при этом в зону действия средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

До этого пресс-служба Минобороны России сообщила об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа в небе над территорией Брянской области.

Ранее Минобороны России рассказало, сколько военной техники ВСУ уничтожили российские военные с начала спецоперации.

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