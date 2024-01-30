На Украине отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога, объявленная ночью на большей части территории Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 20:24 мск сирены начали звучать в Харьковской области, а затем примерно через час — в Николаевской.

К 23:58 действие воздушной тревоги распространилось на Днепропетровскую, Кировоградскую, Одесскую, Полтавскую и Черкасскую области. После полуночи сирены зазвучали в Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. В 2:46 предупреждения были отменены.

До этого сообщалось о взрывах в Сумской области на северо-востоке Украины и в городе Белая Церковь Киевской области.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.