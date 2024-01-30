Размер текста
А
А
А

На Украине отменили воздушную тревогу

На Украине отменили действовавшую на большей части территории воздушную тревогу

close
100%
Global Look Press

Воздушная тревога, объявленная ночью на большей части территории Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 20:24 мск сирены начали звучать в Харьковской области, а затем примерно через час — в Николаевской.

К 23:58 действие воздушной тревоги распространилось на Днепропетровскую, Кировоградскую, Одесскую, Полтавскую и Черкасскую области. После полуночи сирены зазвучали в Винницкой, Киевской, Сумской и Черниговской областях. В 2:46 предупреждения были отменены.

До этого сообщалось о взрывах в Сумской области на северо-востоке Украины и в городе Белая Церковь Киевской области.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами