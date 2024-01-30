В Сумской области на северо-востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию не комментировали.

В настоящее время в Киевской и Сумской областях действует воздушная тревога.

До этого сообщалось о взрыве в городе Белая Церковь в Киевской области Украины.

В ночь на 30 января воздушная тревога была объявлена в 11 областях Украины.

29 января сообщалось о взрывах в Ровненской области на западе Украины. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.