Размер текста
А
А
А

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области

РБК-Украина: взрыв произошел в городе Белая Церковь в Киевской области Украины

close
100%
YouTube

Взрыв раздался в городе Белая Церковь в Киевской области Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

В это же время администрация региона в своем Telegram-канале заявила о работе сил противовоздушной обороны (ПВО). Другой информации не приводится.

В данный момент воздушная тревога действует в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях Украины.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Змиеве Харьковской области Украины. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами