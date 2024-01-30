Украинские СМИ сообщают о взрыве в Киевской области

Взрыв раздался в городе Белая Церковь в Киевской области Украины. Об этом сообщает агентство РБК-Украина.

В это же время администрация региона в своем Telegram-канале заявила о работе сил противовоздушной обороны (ПВО). Другой информации не приводится.

В данный момент воздушная тревога действует в Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Черкасской областях Украины.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в городе Змиеве Харьковской области Украины. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.