В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

В 11 областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

По данным карты, с 23:35 (0:35 мск) в течение примерно получаса сирены звучали в Сумской, Винницкой, Черниговской и Киевской областях. Сейчас тревога также объявлена в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР.

Вечером 29 января воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Кировоградской областях страны. Позднее сирены также были включены в Днепропетровской, Одесской, Черкасской, Харьковской и Полтавской областях.

До этого взрывы дважды произошли в городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины.

В ночь на 29 января сообщалось о взрывах в Ровненской области на западе Украины. Примерно в это же время стало известно, что промышленный объект, расположенный в Кременчугском районе Полтавской области Украины, получил повреждения.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ.