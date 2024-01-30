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Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию ДНР

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Inna Varenytsia/Reuters

Украинские войска за сутки 19 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению, 12 обстрелов были зафиксированы на Донецком направлении, шесть — на Горловском направлении и один — на Ясиноватском.

Уточняется, что всего украинские войска выпустили 57 единиц различных боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 26 обстрелов.

Вечером 29 января сообщалось, что украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка.

В этот же день под обстрел попал Калининский район Донецка. Не обошлось без потерь среди гражданского населения города, были также раненые.

Незадолго до этого, 28 января, украинский беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке. Военные следователи охарактеризовали данную атаку как военное преступление.

Ранее ВСУ обстреляли монастырь под Волновахой в ДНР.

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