Столтенберг высказался о продолжении поддержки Украины со стороны Запада

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в продолжении поддержки Украины всеми союзниками по Североатлантическому альянсу. Его слова передает РИА Новости.

Он назвал помощь Украине «не благотворительностью», а «инвестицией в собственную безопасность стран альянса».

«Я уверен, что все союзники продолжат такую поддержку», — сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Он также заявил, что оружие для Киева — «это путь к миру».

Кроме того, Йенс Столтенберг призвал законодателей Соединенных Штатов продолжить поддержку Украины и выделить Киеву необходимое финансирование. Он подчеркнул, что за конфликтом наблюдает Китай и другие «авторитарные державы», и победа России придаст им смелости.

15 января в Белом доме сообщили о прекращении военной помощи Украине в ожидании решения конгресса США о дальнейшем финансировании.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.