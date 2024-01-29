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МО сообщило о безуспешной попытке ВСУ ударить по Брянской области

Минобороны России пресекло попытку ВСУ атаковать Брянскую область БПЛА

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Министерство обороны РФ уничтожило беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа ВСУ в небе над территорией Брянской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, для нейтрализации атаки были применены дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО).

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в небе над Брянской областью был сбит БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Согласно информации главы региона, ликвидация произошла над территорией Жуковского района.

Позднее Минобороны России сообщило о неудачной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) произвести атаку над территорией Белгородской области.

Ранее в Белгородской области сработала система ПВО.

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