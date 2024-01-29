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ВСУ атаковали село Долгое в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Долгое

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РИА Новости

Украинские военные нанесли удар с применением трех беспилотников-камикадзе по селу Долгое в Белгородской области. Об этом доложил областной губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Окраина села Долгое Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ», — написал он.

Согласно его информации, в результате атаки зафиксированы повреждения одного автомобиля и экскаватора.

«Пострадавших нет», — уточнил глава региона.

В настоящее время, на месте инцидента работают оперативные службы.

Чуть ранее Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали село Тишанка.

Накануне Минобороны России сообщало, что над территорией Белгородской области российскими силами противовоздушной обороны был уничтожен украинский беспилотник.

Ранее губернатор рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область за сутки.

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