Страны Запада потратят два года на производство боеприпасов для Киева

Западным оборонным компаниям нужно два года для того, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Западным предприятиям оборонно-промышленного комплекса потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские военнослужащие были снабжены так же хорошо, как и российские», — говорится в тексте издания.

Издание отмечает, что нехватка боеприпасов связана, в том числе, с дефицитом квалифицированных специалистов.

Незадолго до этого правительство Японии выделило семь направлений помощи Украине. Стороны планируют подписать более 20 документов о сотрудничестве.

Помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер сообщал до этого, что европейские страны продолжат поддерживать Украину на фоне отсутствия подобной помощи от США.

Ранее Польша предоставила Украине военную помощь почти на $3,5 млрд.