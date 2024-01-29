Размер текста
А
А
А

Страны Запада потратят два года на производство боеприпасов для Киева

FT: Западу нужно два года, чтобы произвести достаточно боеприпасов для Киева

close
100%
Alex Brandon/AP

Западным оборонным компаниям нужно два года для того, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

«Западным предприятиям оборонно-промышленного комплекса потребуется два года для производства достаточного количества боеприпасов, чтобы украинские военнослужащие были снабжены так же хорошо, как и российские», — говорится в тексте издания.

Издание отмечает, что нехватка боеприпасов связана, в том числе, с дефицитом квалифицированных специалистов.

Незадолго до этого правительство Японии выделило семь направлений помощи Украине. Стороны планируют подписать более 20 документов о сотрудничестве.

Помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер сообщал до этого, что европейские страны продолжат поддерживать Украину на фоне отсутствия подобной помощи от США.

Ранее Польша предоставила Украине военную помощь почти на $3,5 млрд.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами