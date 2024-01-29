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Трое жителей Донецка погибли от обстрела ВСУ

Три человека погибли и двое пострадали при обстреле Донецка

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Виктория Веленская/РИА Новости

В результате обстрела Калининского района Донецка погибли три человека. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Еще два человека пострадали, их состояние уточняется. В настоящее время в районе работает система противовоздушной обороны.

Незадолго до этого, 28 января украинский беспилотник атаковал автомобиль волонтеров в Новой Каховке. Военные следователи охарактеризовали данную атаку как военное преступление.

До этого мирная жительница получила ранение в Никитовском районе Горловки в Донецкой народной республике в результате обстрела Вооруженными силами Украины.

Незадолго до этого, Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по жилому дому на хуторе Лозовая Рудка Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее военные следователи зафиксировали последствия обстрела Новой Каховки.

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