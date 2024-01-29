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По району Донецка выпустили восемь ракет из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: 8 ракет выпустили по Калининскому району Донецка

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Defense Express Channel

Вооруженные силы Украины выпустили восемь снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по одном из районов Донецка. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:03 — г. Донецк (Калининский район): выпущено 8 ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

О пострадавших или повреждениях в результате обстрела не сообщается. Тип РСЗО в представительстве не уточниили.

29 января Минобороны РФ сообщало, что российские военные сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить свои позиции в районах населенных пунктов Угледар и Старомайорское.

25 января сообщалось, что ВСУ сбросили два боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка.

До этого сообщалось, что четыре жителя ДНР пострадали в обстрелах со стороны ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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