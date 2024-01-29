Путин заявил о совместной работе Москвы и Минска по обеспечению безопасности

Россия и Белоруссия будут работать совместно для обеспечения равной и неделимой безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства, сообщает ТАСС.

Президент отметил, что РФ и Белоруссия в условиях внешнего давления оказывают друг другу поддержку и имеют общий взгляд на глобальные и региональные проблемы.

«Важно, что Россия и Белоруссия в условиях беспрецедентного внешнего давления плотно взаимодействуют на мировой арене, неизменно оказывают друг другу подлинно союзническую взаимную поддержку», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что усилия Союзного государства направлены на формирование многополярной, демократичной и справедливой системы мироустройства.

До этого Путин отметил, что Белоруссия перешла в ранг атомной державы после того, как в стране с помощью РФ была запущена Белорусская атомная электростанция (БелАЭС).

Ранее Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах.