Беспилотник ВСУ атаковал село в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона-камикадзе атаковали село Тишанка. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате взрыва пострадавших нет, но была повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль.

Гладков добавил, что оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.

До этого губернатор региона заявил, что во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области пострадала женщина.

В результате обстрела повреждения получили два частных дома. Там выбило стекла, посечены фасады и заборы, а также повреждена линия газоснабжения. Гладков отметил, что аварийные бригады уже устранили последствия. На месте продолжают работать оперативные службы.

Накануне во время очередного обстрела ВСУ Белгородской области рабочий получил травмы в результате атаки дрона-камикадзе со стороны в селе Колотиловка.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.