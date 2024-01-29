Российскую РЭБ признали эффективной против ракет США на Украине

Эффективность использования ракетных систем залпового огня HIMARS и ATACMS на Украине значительно снизилась из-за успешной работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

«У любого оружия есть контрмеры, и русские уже доказали, что умеют противодействовать GPS-навигатору, который ATACMS использует для поражения своих целей», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что ракетный комплекс HIMARS малой дальности был эффективен на поле боя в начале конфликта 2022 году, однако затем выяснилось, что российская армия научилась глушить сигналы, которые ракеты используют для наведения на цель.

20 января в США заявили, что Россия лишила ВСУ возможности эффективно использовать БПЛА.

22 января значимость российских систем РЭБ в украинском конфликте оценили в Польше.

Ранее генерал ВСУ заявил о бесполезности планов по производству миллиона дронов на Украине.