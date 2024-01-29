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Кабмин поддержал запрет на увольнения вдов участников СВО

Кабмин поддержал законопроекты о запрете на увольнения вдов участников СВО

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20th Century Fox

Правительство РФ поддержало законопроекты о запрете на увольнения вдов участников СВО в течение года после лишения мужа. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что закон рекомендовано доработать, добавив туда упоминания не только женщин, но и мужчин, потерявших партнеров по браку на фронте, чтобы исключить дискриминации по половому признаку.

В пояснительной записке говорится, что такая мера позволит дополнительно защитить семьи участников СВО и «в трудную для них минуту дать им время для нормализации жизни». Положения о запрете на увольнения в Трудовом кодексе РФ затрагивают женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, и некоторых других категорий граждан.

До этого президент России Владимир Путин пообещал освободить членов семей участников СВО от имущественного налога.

Ранее Путин подписал закон о соцподдержке вдов и вдовцов военных.

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