Названы ответственные за удар по базе США

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» взяло на себя ответственность за удар по базе Соединенных Штатов на границе Сирии и Иордании. Об этом пишет The Washington Post.

«Все интересы США в регионе являются законными целями и нас не волнуют ответные угрозы США», — рассказал представитель движения.

По его словам, если Вашингтон продолжит поддержку Израиля, то эскалация в регионе продолжится.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Президент США Джо Байден отреагировал на информацию об атаке дрона на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании. Его заявление с упоминанием роли Ирана в проведении нападения опубликовал Белый дом.

Ранее политолог допустил удар США по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана.