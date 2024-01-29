Зеленский рассказал о состоянии украинцев на 700-й день боевых действий

Владимир Зеленский заявил, что Украине тяжело продолжать бои. Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Интервьюер отметил, что сегодня идет 700-й день специальной военной операции. Зеленский добавил, что сейчас физическую усталость ощущают как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), так и простые люди.

Тем не менее Зеленский признал, что украинские военкоматы занимаются принудительной мобилизацией граждан. Однако, по словам политика, он попросил Раду и военных учесть эти факты при подготовке нового законопроекта о мобилизации, чтобы пресечь подобные случаи в будущем.

Во время интервью Владимир Зеленский заявил, что если Дональд Трамп станет американским президентом и добьется мира на Украине за 24 часа, то он будет счастлив. До этого Трамп пообещал предотвратить третью мировую войну после избрания президентом США.

Ранее в США заявили о последствиях отказа от помощи Украине.