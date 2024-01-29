Зеленский опасается раскола внутри Запада

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что альянс между Соединенными Штатами и Европейским союзом может быть разрушен — украинский президент считает, что это произойдет в том случае, если конгресс США не одобрит финансирование Украины. Об этом Зеленский заявил в интервью телеканалу ARD.

«Если так произойдет и в США будет затягивание процессов по поддержке Украины — это будет иметь влияние на объединенную Европу. И здесь есть следующие проблемы. Первое — это дефицит оружия, финансов на Украине. Второе — потеряется союз между США и Европой», — заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, отказ финансировать Украину станет важным сигналом европейским союзникам США по НАТО — Вашингтон не придет им на помощь в случае внешней агрессии.

До этого сенатор Алексей Пушков заявил, что затягивание конфликта на Украине выгодно демократической администрации Соединенных Штатов и связано с предстоящими президентскими выборами в стране.

Ранее в США заявили о последствиях отказа от помощи Украине.