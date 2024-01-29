Российское предприятие заявило о готовности к серийной сборке морских дронов

Директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко заявил о готовности предприятия к серийному производству морских дронов типа «Одуванчик». Об этом сообщает РИА Новости.

«Значительные компетенции наработаны за минувшие годы, и сегодня мы как никогда готовы к выполнению таких заказов. Значительные вложения денежных средств в разработку движителей, консервирование маломерных средств сегодня дадут отдачу в быстром и массовом производстве таких типов катеров-дронов», — заявил Даниленко.

Директор KMZ отметил, что решение о серийном производстве будет принято только после успешного прохождения испытаний.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин прокомментировал сообщения о том, что первый российский морской дрон отправят на испытания в зону специальной военной операции.

По его словам, безэкипажные катера (БЭК) смогут решать ряд важных задач.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.