Российские бойцы под Артемовском захватили исправный американский бронетранспортер М113

Российские военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки «Юг», в районе Артемовска захватили исправный бронетранспортер М113 американского производства. Об этом журналистам рассказал боец с позывным «Черемуха», сообщает РИА Новости.

По словам «Черемухи», полностью исправный американский БТР М113 был обнаружен в результате успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки. Силами ремонтно-эвакуационной группы и ремонтной роты 200-й бригады БТР был успешно эвакуирован с передовых позиций в тыл российских войск.

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