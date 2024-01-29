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Российские бойцы под Артемовском захватили исправный американский бронетранспортер М113

РИА Новости: ВС РФ захватили американский бронетранспортер М113 под Артемовском

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Павел Лисицын/РИА Новости

Российские военнослужащие ремонтных подразделений 200-й Гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки «Юг», в районе Артемовска захватили исправный бронетранспортер М113 американского производства. Об этом журналистам рассказал боец с позывным «Черемуха», сообщает РИА Новости.

По словам «Черемухи», полностью исправный американский БТР М113 был обнаружен в результате успешных тактических действий мотострелковых подразделений и проведения технической разведки. Силами ремонтно-эвакуационной группы и ремонтной роты 200-й бригады БТР был успешно эвакуирован с передовых позиций в тыл российских войск.

Ранее сообщалось, что расчеты FPV-дронов российских воздушно-десантных войск уничтожили три моторные лодки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у правого берега Днепра на Херсонском направлении.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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