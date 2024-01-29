Российская Федерация имеет данные о том, что украинские спецподразделения действуют в ряде стран. Об этом в интервью ТАСС заявил специальный представитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

«У РФ есть данные об использовании украинцами своих специальных подразделений на различных направлениях, но не в Сирии. А в других странах — да, есть», — сказал он.

По словам Лаврентьева, власти Украины опасаются направлять своих военных для участия в боевых действиях в других государствах, так как это грозит им очень большими репутационными издержками в случае поимки, ликвидации и потом придания гласности этого факта, поэтому они стараются действовать скрытно.

Ранее экс-командир четвертой роты 47-й механизированной бригады ВСУ Николай Мельник заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают трудности в управлении и подготовке мобилизованных, а в учебных центрах военные люди занимаются лишь употреблением алкоголя.

До этого газета New York Times писала, что обучение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) американскими инструкторами, которые пытались научить военных действовать, как войска США во время операций в Афганистане и других странах, не принесло результатов.

Ранее пленный из ВСУ рассказал, как украинский спецназ нарушал Минские соглашения.