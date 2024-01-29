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Американский сенатор призвал нанести удар по Ирану

Американский сенатор Линдси Грэм призвал администрацию Байдена ударить по Ирану

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Соединенные Штаты должны ударить по Ирану после атаки на американскую базу на Ближнем Востоке, заявил сенатор Линдси Грэм, слова которого передает РИА Новости.

«Я призываю администрацию нанести удары по важным объектам внутри Ирана не только в качестве возмездия за наших солдат, но и в целях сдерживания будущей агрессии», — сказал Грэм.

29 января сообщалось, что более трех десятков военнослужащих США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дроном американской военной базы на границе Иордании и Сирии.

Иракский новостной портал Shafaq News писал, что дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что беспилотник, атаковавший базу США, был запущен с территории Сирии.

Ранее президент США Джо Байден пообещал дать ответ на атаку военной базы США.

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