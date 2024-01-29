ВС РФ уничтожили несколько моторных лодок ВСУ

Расчеты FPV-дронов ВДВ уничтожили три моторные лодки ВСУ у правого берега Днепра на Херсонском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России.

Отмечается, что десантники ВС РФ группировки «Днепр» уничтожили три лодки с украинским десантом.

«Сбарражировав, расчет FPV-дрона точно поразил плавсредство ВСУ. Повторными ударами других FPV-дронов были уничтожены две другие моторные лодки. Уцелевшие боевики бежали, отказавшись от своих намерений по форсированию реки», — заявили в МО РФ.

В ночь на 29 января на Украине сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне.

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря прошлого года.

До этого британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Вооруженные силы России благодаря активной обороне ликвидируют больше 1000 украинских военнослужащих в день.

Ранее в США предсказали победу России над ВСУ в 2024 году.