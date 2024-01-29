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Северная Корея успешно испытала крылатые ракеты при запуске с подлодки

ЦТАК: КНДР успешно испытала крылатые ракеты «Пульхвасаль-3-31» с подлодки

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KCNA/Reuters

Северная Корея 28 января провела успешный запуск двух новых крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31» с подводной лодки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, испытаниями руководил лично Ким Чен Ын. Ракеты находились в полете примерно два часа, после чего поразили условные цели. Отмечается, что лидер КНДР был доволен результатами испытаний.

28 января Yonhap News Agency писало, что КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего восточного побережья. Агентство уточнило, что ракеты были выпущены в сторону Японского моря.

26 января сообщалось, что США на данный момент не видят признаков военной угрозы со стороны Северной Кореи, Вашингтон отслеживает действия КНДР.

До этого представитель министерства иностранных дел Южной Кореи Лим Су Сок заявил, что КНДР пытается переложить ответственность за проведение своей ядерной программы на внешних игроков, используя при этом ложные утверждения.

Ранее в КНДР предупредили о риске ядерной войны из-за провокаций США.

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