Размер текста
А
А
А

Shafaq News: атаковавшие базу США на границе Сирии и Иордании дроны были запущены из Ирака

Нанесшие удар по базе США беспилотники были запущены из Ирака

close
100%
Shutterstock

Дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака. Об этом сообщает иракский новостной портал Shafaq News.

По имеющейся информации пуск беспилотных летательных аппаратов был осуществлен из города Эр-Рутба в иракской провинции Анбар. Ответственность за нападение на американцев несет входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака» группировка «Катаиб Хезболла».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит на удар, произведенный по американской военной базе на границе Иордании и Сирии.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США примут меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с атаками на американских военных.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения, трое из них получили не совместимые с жизнью ранения.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами