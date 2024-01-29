Shafaq News: атаковавшие базу США на границе Сирии и Иордании дроны были запущены из Ирака

Дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака. Об этом сообщает иракский новостной портал Shafaq News.

По имеющейся информации пуск беспилотных летательных аппаратов был осуществлен из города Эр-Рутба в иракской провинции Анбар. Ответственность за нападение на американцев несет входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака» группировка «Катаиб Хезболла».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон ответит на удар, произведенный по американской военной базе на границе Иордании и Сирии.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США примут меры для обеспечения безопасности своих войск в связи с атаками на американских военных.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения, трое из них получили не совместимые с жизнью ранения.

Ранее в США и Британии решили усилить кампанию против хуситов.