Бывший генерал ВСУ рассказал о потере производства ракет на Украине

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что украинский военно-промышленный комплекс мог разрабатывать дальнобойное оружие до российского ракетного удара 29 декабря прошлого года.

«Оружие (дальнего действия. — «Газета.Ru») у нас было, и до 29 декабря мы были способны его производить», — ответил офицер на вопрос о том, могут ли ВСУ атаковать российскую территорию.

По его словам, Россия нанесла удар по тому месту, где Украина создавала ракеты. Кривонос сказал, что интересовался у сотрудников киевского конструкторского бюро «Луч», заводят ли спецслужбы уголовные дела на тех, кто допустил «утечку информации», но получил отрицательный ответ.

До этого Кривонос заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают ресурсами для нового наступления. Он также говорил, что российские военнослужащие активно наступают на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении в Харьковской области.

Ранее в Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на Купянском направлении.