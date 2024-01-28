Британский военный аналитик заявил о непобедимости российских ТОС «Солнцепек»

Удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) поспешно отступать под Харьковом. С таким утверждением выступил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Все атаки украинских военных в Харьковском регионе были отражены, им пришлось ретироваться», — заявил он.

По оценке эксперта, Вооруженные силы России нанесли удар по украинской армии «ужасающими и невообразимо мощными ТОС».

Некоторое время назад Меркурис заявлял, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не смогли сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». По его словам, три крупных российских ракетных удара привели к колоссальным последствиям для ПВО Украины.

Позднее Меркурис спрогнозировал, что ВС РФ уничтожат позиции армии Украины тяжелыми снарядами ФАБ-1500.

Ранее в Британии предупредили Украину о более мощных российских ракетах.