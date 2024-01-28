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В Белгородском районе обезвредили взрывоопасный снаряд

Глава Белгородского района Куташова: взрывоопасный снаряд был обезврежен

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова сообщила в своем Telegram-канале, что обнаруженный в селе Стрелецкое боеприпас обезврежен.

«Мероприятия по вывозу взрывоопасного предмета завершены силами Министерства обороны, Росгвардии и МЧС», — говорится в публикации.

Куташова добавила, что в результате операции пострадавших или разрушений нет.

До этого сообщалось, что жителей нескольких улиц села Стрелецкое эвакуировали из-за найденного неразорвавшегося снаряда.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили снаряд реактивной залповой системы огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удар с применением беспилотника-камикадзе по селу Антоновка.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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