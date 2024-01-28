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ВМС Ирана захватили танкер с топливом в Персидском заливе

Tasnim: ВМС Ирана захватили судно с 2 млн литров контрабандного топлива

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Reuters

Иранские военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили в Персидском заливе танкер с 2 млн литров контрабандного дизельного топлива. Об этом заявил генерал КСИР Хейдар Хенариян Меград, сообщает агентство Tasnim.

В материале говорится, что судно с контрабандным топливом шло под флагом одной из стран Океании и попало под наблюдение иранских военных на этапе дозаправки. Как только танкер вошел в оперативный район ВМС Ирана, был произведен захват. Отмечается, что операция прошла с разрешения суда.

По данным агентства, на борту судна находились 14 членов экипажа. Все они были арестованы и переданы в правоохранительные органы страны.

Журналисты отметили, что одной из задач ВМС КСИР является борьба с контрабандой топлива в Персидском заливе.

Накануне у берегов Йемена был атакован танкер Marlin Luanda. Представители йеменского радикального движения «Ансар Аллах» (хуситы) взяли ответственность за нападение.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

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