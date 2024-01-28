Экс-разведчик США предрек Украине потерю выхода к Черному морю

По окончании спецоперации Украина потеряет выход к Черному морю, что лишит ее большого количества ресурсов, считает бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«Украине отрежут доступ к Черному морю, она потеряет большую часть производственных мощностей и колоссальное количество ресурсов…» — уверен бывший военный.

Он добавил, что потеря Киевом черноморских портов произойдет в результате утраты контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. По словам Риттера, эти города в ближайшее время войдут в состав России.

В начале января французский политолог Брюно Тетре сделал прогноз, согласно которому к апрелю 2024 года Украина может потерять выход к Черному морю, а под контроль России перейдут Одесса и Харьков.

До этого Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.

Ранее в Давосе предложили создать нейтральный флот для защиты Черного моря.