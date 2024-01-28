Размер текста
А
А
А

Экс-разведчик США предрек Украине потерю выхода к Черному морю

Экс-разведчик Риттер: после завершения СВО Украина лишится выхода к Черному морю

close
100%
Efrem Lukatsky/AP

По окончании спецоперации Украина потеряет выход к Черному морю, что лишит ее большого количества ресурсов, считает бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector.

«Украине отрежут доступ к Черному морю, она потеряет большую часть производственных мощностей и колоссальное количество ресурсов…» — уверен бывший военный.

Он добавил, что потеря Киевом черноморских портов произойдет в результате утраты контроля над Одессой, Николаевом, Харьковом и Днепропетровском. По словам Риттера, эти города в ближайшее время войдут в состав России.

В начале января французский политолог Брюно Тетре сделал прогноз, согласно которому к апрелю 2024 года Украина может потерять выход к Черному морю, а под контроль России перейдут Одесса и Харьков.

До этого Украина начала переговоры с НАТО об охране коридоров в Черном море.

Ранее в Давосе предложили создать нейтральный флот для защиты Черного моря.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами