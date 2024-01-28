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Российские военные поразили склады с горючим и оружием для ВСУ

МО: войска РФ поразили склады ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

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Пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по складам с горючим и боеприпасами, предназначенными для Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что поражение нанесено также 118 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 137 районах.

Отмечается, что поражение объектам было нанесено усилиями ракетных войск и артиллерии, а также ударными беспилотными летательными аппаратами группировок войск российской армии.

Накануне сообщалось об уничтожении украинских складов горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

До этого в Харьковской области в результате взрывов были повреждены два складских помещения.

Кроме того, сообщалось, что повреждения получили критический объект и склад на подконтрольной Украине части Херсонской области.

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Ранее в США предсказали победу России над ВСУ в 2024 году.

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