Размер текста
А
А
А

ВС РФ поразили несколько подразделений ВСУ на Запорожском направлении

МО: российские войска нанесли поражение ВСУ в районе Работино и Вербового

close
100%
РИА «Новости»

Российские военные нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино и Вербового, а также Нестерянки и Каменского на Запорожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе <...> в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское Запорожской области», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что под удар российских войск попали 65-я, 118-я механизированная, 128-я горно-штурмовая, 82-ая десантно-штурмовая бригады ВСУ и 3-я бригада Нацгвардии Украины

В Минобороны подчеркнули, что противник потерял за сутки на Запорожском направлении до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Накануне в российском оборонном ведомстве отчитались о потерях ВСУ на Купянском и Донецком направлениях.

Ранее средства ПВО России уничтожили украинский реактивный снаряд над Белгородской областью.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами