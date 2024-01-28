ВС РФ поразили несколько подразделений ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино и Вербового, а также Нестерянки и Каменского на Запорожском направлении. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке огня артиллерии нанесли поражение живой силе <...> в районах населенных пунктов Работино, Вербовое, Нестерянка и Каменское Запорожской области», — пояснили в ведомстве.

Там отметили, что под удар российских войск попали 65-я, 118-я механизированная, 128-я горно-штурмовая, 82-ая десантно-штурмовая бригады ВСУ и 3-я бригада Нацгвардии Украины

В Минобороны подчеркнули, что противник потерял за сутки на Запорожском направлении до 70 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля и гаубицу Д-30.

Накануне в российском оборонном ведомстве отчитались о потерях ВСУ на Купянском и Донецком направлениях.

Ранее средства ПВО России уничтожили украинский реактивный снаряд над Белгородской областью.