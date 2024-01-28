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Российские войска улучшили положение на Купянском направлении

МО: войска РФ улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении

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Виталий Аньков/РИА Новости

Минобороны РФ заявило, что российские войска улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Согласно сообщению ведомства, это произошло благодаря активным действиям подразделений «Западной» группировки войск при поддержке огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

В МО РФ уточнили, что российские военные отразили шесть атак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 32-й, 60-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах сел Синьковка Харьковской области, Новоселовское ЛНР и Терны ДНР.

Как указали в Минобороны, ВСУ потеряли три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и до 150 военных.

27 января оборонное ведомство передавало, что подразделения «Западной» группировки Вооруженных сил РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении.

В этот же день стало известно, что ВСУ нарастили удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге ДНР.

Ранее российские войска отбросили штурмовые группы ВСУ.

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