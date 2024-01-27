ПВО уничтожила украинский реактивный снаряд над Белгородской областью

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили снаряд реактивной залповой системы огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области.

В публикации отмечается, что попытка атаки состоялась 27 января приблизительно в 20:30 мск.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные нанесли удар с применением беспилотника-камикадзе по селу Антоновка.

По его информации, беспилотник, начиненный взрывчаткой сдетонировал на частный жилой дом. В результате этой атаки в строении зафиксированы следующие разрушения: разбита кровля, выбита оконная рама, снесен забор. Помимо того, повреждены линия газоснабжения и автомобиль. На месте инцидента уже работают аварийные и оперативные службы.

Незадолго до этого Гладков объявил, что в региональном центре В Белгороде и Белгородском районе звучат сигналы ракетной опасности. Губернатор призвал местных жителей спрятаться в помещениях, укрытиях или других безопасных местах и не приближаться к окнам.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.