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Село Антоновка Белгородской области подверглось атаке дронов ВСУ

ВСУ нанесли удар с применением дрона-камикадзе по Антоновке Белгородской области

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Украинские военные нанесли удар с применением беспилотника-камикадзе по селу Антоновке Белгородской области. Об этом доложил белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Антоновка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ», — оповестил глава региона.

По его информации, беспилотник, начиненный взрывчаткой сдетонировал на частный жилой дом. В результате этой атаки в строении зафиксированы следующие разрушения: разбита кровля, выбита оконная рама, снесен забор. Помимо того, повреждены линия газоснабжения и автомобиль. На месте инцидента уже работают аварийные и оперативные службы.

«Никто не пострадал», — заявил губернатор.

Незадолго до этого Гладков объявил, что в региональном центре В Белгороде и Белгородском районе звучат сигналы ракетной опасности. Губернатор призвал местных жителей спрятаться в помещениях, укрытиях или других безопасных местах и не приближаться к окнам. Спустя некоторое время В Белгороде и Белгородском районе стихли сирены ракетной опасности.

Ранее в Херсоне зафиксировали повреждения на заводе после взрывов.

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