Воздушная тревога звучит в 11 областях Украины

В 11 украинских регионах звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Согласно данным карты, тревогу объявили в столице Украины — Киеве — и Киевской области, а также в Сумской, Полтавской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

Согласно онлайн-карте, красным цветом обозначена почти вся территория республики, за исключением западных регионов.

Перед этим несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности.