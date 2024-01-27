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На юго-востоке Украины произошли взрывы

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошла серия взрывов

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Gleb Garanich/Reuters

Несколько взрывов прогремело в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом сообщает украинская газета «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — указывается в публикации.

Согласно данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), на город обрушилась атака беспилотных летательных аппаратов.

Дополнительных подробностей пока не приводится, официальных комментариев не поступало.

Накануне в городе Херсон, который находится под контролем украинских властей, произошли мощные взрывы.

Вооруженные силы Российской Федерации стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Херсоне заявили о повреждении завода в результате взрывов.

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