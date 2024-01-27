Лукашенко заявил об открытости Москвы и Минска к любым дружественным шагам

Белоруссия и Россия не желают войны и призывают к мирному диалогу при условии уважения исторической памяти о Великой Отечественной войне. С таким заявлением выступил белорусский президент Александр Лукашенко, чьи слова приводит БелТА.

«Мы мирные люди. Мы не хотим войны. <...> Мы призываем к мирному диалогу», — утверждает политик.

Белорусский лидер поприветствовал возможности мирного диалога, но при условии уважения исторической памяти о Второй мировой войне. Он также отметил важность сохранения исторических ценностях и национальных культур.

«Мы открыты любым дружественным шагам навстречу — и в России, и в Белоруссии», — резюмировал он.

Перед этим самолет Лукашенко приземлился в петербургском аэропорту Пулково, куда президент прибыл с рабочим визитом. Некоторое время спустя он в компании российского коллеги Владимира Путина принял участие в церемонии открытия мемориала в память о жертвах нацизма в период Великой Отечественной войны.

Ранее в Великом Новгороде отметили 80-летие освобождения от фашистов.