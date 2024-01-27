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В Британии сообщили о страхах генералов ВСУ перед оружейным производством РФ

Telegraph: генералы ВСУ опасаются превосходства России в военной сфере

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Министерство обороны РФ

Российская Федерация опережает страны Запада по темпам производства оружия, что вызывает «страх» у генералов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет британская газета The Telegraph.

«Мобилизация военной промышленности <...> может переломить ход военных действий», — отмечается в статье.

Согласно информации издания, на такой вариант развития событий надеется российский президент Владимир Путин, однако западные и украинские генералы этого, напротив, опасаются.

По словам авторов статьи, с успехами российского оборонно-промышленного комплекса (ВПК) показатели коллективного Запада сравнится не могут. В скором будущем это позволит РФ получить военное преимущество и добиться победы в конфликте на Украине, подытожили они.

Некоторое время назад американский аналитик в области геополитики Марк Следоба заявил, что Запад просчитался, предположив, что конфликт на Украине ослабит Россию.

Ранее в США сообщили, что Россия и КНР разрабатывают оружие для поражения американских спутников.

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