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Стало известно, сколько солдат потеряли ВСУ на Купянском направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 100 военных на Купянском направлении

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Павел Лисицын/РИА Новости

Подразделения «Западной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) за сутки отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что российские войска отразили атаки штурмовых групп 32-й механизированной бригады ВСУ, 103-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка Херсонской области и Терны ДНР. Минобороны сообщило, что противник потерял до 25 военных, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

27 января стало известно, что ВСУ за сутки потеряли до 100 военнослужащих на Краснолиманском направлении.

В этот же день сообщалось, что командир украинского отряда «Белые демоны» Василий Яремко с позывным «Ярый» был ликвидирован российскими войсками в зоне военной операции.

До этого лидер фракции партии «Слуга народа», народный депутат Давид Арахамия заявил, что потери Вооруженных сил Украины «гораздо меньше», чем представляют себе украинские граждане.

Ранее сообщалось, что США предоставят гарантии безопасности Украине на 10 лет.

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