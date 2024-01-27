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Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на Донецком направлении

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 250 солдат на Донецком направлении

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения группировки «Юг» российских войск при поддержке огня артиллерии отразили две атаки Вооруженных сил Украины на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Столкновения произошли в районах населенных пунктов Шумы и Богдановка.

Кроме того, российские военные нанесли поражение украинским солдатам и технике в районах населенных пунктов Красное, Клещеевка, Андреевка, Георгиевка, Новомихайловка Донецкой народной республики.

В результате ВСУ лишились до 250 военнослужащих, двух боевых бронированных машин, трех автомобилей, а также самоходной артиллерийской установки «Акация».

В общей сложности с февраля 2022 года российские силы уничтожили 568 самолетов, 265 вертолетов, 11283 беспилотника, 456 зенитных ракетных комплексов, 14805 танков и другой техники ВСУ.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ВСУ за неделю потеряли на Донецком направлении 19 танков и более 1960 военнослужащих, в том числе ранеными.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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