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В Британии оценили успехи военного производства России

Telegraph: РФ наращивает военные расходы, что даст ей преимущество над Западом

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Россия планирует вести боевые действия «в течение ближайших 3-4 лет», о чем говорят модернизация военного производства и крупные траты на военные нужды. Такое мнение высказывается в статье британского издания The Telegraph.

«В настоящее время мы придерживаемся сценария, при котором Россия тратит 40% ВВП на эту войну - это больше, чем на здравоохранение и образование», — говорится в публикации со ссылкой на неназванного западного чиновника.

В статье подчеркивается, что для оборонных нужд переоборудуются, в том числе, объекты, ранее бывшие сугубо гражданскими. В качестве примера приводится торговый центр в одном из российских городов, который якобы стал производить ударные беспилотники Lancet.

Со ссылкой на мнение экспертов по обороне в статье делается вывод, что со временем это может дать России подавляющее материальное превосходство для победы в конфликте на Украине.

26 января министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия в разы нарастила производство вооружения.

В тот же день в Минобороны рассказали о поставках новых вооружений в 2024 году.

Ранее Путин назвал число находящихся в зоне боевых действий российских военных.

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