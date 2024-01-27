Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 100 военнослужащих на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» отразили две атаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады и 44-го стрелкового батальона в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Червоная Диброва ЛНР. Также МО РФ сообщило, что ВС РФ нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Кировск и Серебрянского лесничества. Противник потеряли до 100 военных, два автомобиля и гаубицу Д-20.

27 января сообщалось, что военнопленный штурмовик 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко рассказал, что на позициях в Авдеевке в ДНР украинские военные надеялись на спасение войсками РФ.

В этот же день стало известно, что ВСУ нарастили удары по Свято-Успенскому Николо-Васильевскому монастырю в селе Никольском на юге ДНР.

До этого лидер фракции партии «Слуга народа», народный депутат Давид Арахамия заявил, что ВСУ «гораздо меньше», чем представляют себе украинские граждане.

Ранее сообщалось, что США не ожидают серьезных успехов Украины против России в 2024 году.